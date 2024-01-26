بوكيتينو: نهتم بالفوز بالألقاب أكثر من التعاقد مع لاعبين جدد

أكد ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس إن النادي مهتم بإحراز الألقاب أكثر من التعاقد مع لاعبين جدد.

وواجه تشيلسي بداية متعثرة في الموسم لكن الأمور بدأت تتحسن وحقق الفريق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري كما وصل إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بالفوز على فريق الدرجة الثانية ميدلسبره هذا الأسبوع.

وستغلق فترة الانتقالات الحالية الأسبوع المقبل، ورغم أن تشيلسي يحتل المركز التاسع في الدوري الممتاز حاليا، فإن النادي لا يبحث النادي باستماتة عن لاعبين جدد.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي "نحن في حاجة ماسة للفوز بلقب، وليس التعاقد مع لاعبين، أنا سعيد بالفريق. لكننا نعلم أن الأسبوع الأخير يشهد أكثر الأحداث ونحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لما قد يحدث في الفريق".

وأكد بوكيتينو أن المهاجم كريستوفر نكونكو لن يكون متاحا للمباراة المقررة يوم الجمعة أمام أستون فيلا، إذ يتعافى من إصابة في أعلى الفخذ، لكن المدرب رفض التعليق بشأن ما إذا كان النادي يسعى للتعاقد مع مهاجم.

وقال بوكيتينو "الكثير من الشائعات، لاعب يأتي، ولاعب يذهب، في الوقت الحالي لا يوجد ما يقال. نعمل بجدية حقا على أشياء مختلفة في جوانب مختلفة. وسنعلن إذا حدث شيء ما".

كذلك لن يكون المدافع مالو غوستو متاحا للمباراة أمام أستون فيلا، ولكنه ونكونكو قد يعودان في المباراة المقبلة لتشيلسي في الدوري، المقررة أمام ليفربول يوم الأربعاء .