رئيس نابولي يعلن وجهة أوسيمين القادمة

سينتقل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين الذي قاد نابولي إلى لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم الموسم الماضي بعد ثلاثة عقود إلى "ريال مدريد، أو باريس سان جيرمان أو إنجلترا"، بحسب ما كشف يوم الجمعة رئيس النادي الجنوبي أوريليو دي لورنتيس.

ورداً على تأكيد أوسيمين على هامش مشاركته في كأس إفريقيا في ساحل العاج راهناً، بأنه اتخذ قرار وجهته الصيف المقبل، لم يكن دي لورنتيس متفاجئاً.

قال بعد خروجه من اجتماع لرابطة الدوري الإيطالي "نعرف هذا الشيء منذ الصيف الماضي، ولهذا السبب كانت مفاوضات تجديد عقده، الحبيّة، طويلة بهذا المقدار".

تابع "نعرف انه سيذهب إلى ريال مدريد (الإسباني) أو باريس سان جيرمان (الفرنسي) أو إلى ناد إنجليزي".

وبعد لعبه دوراً رئيساً باحراز "بارتينوبي" لقب السكوديتو، بتسجيله 26 هدفاً، بقي ابن الخامسة والعشرين مع فريقه رغم العروض المغرية المقدمة له.

لكن نابولي يعيش موسماً سيئاً ويحتل راهناً المركز التاسع في الدوري الإيطالي لكرة القدم، فاقداً كل آماله بالدفاع عن لقبه.

مدد النيجيري عقده في نهاية ديسمبر لسنة إضافية حتى 2026. وبحسب الصحف الإيطالية، ينص العقد على بند جزائي يتراوح بين 120 و130 مليون يورو.

انضم اوسيمين، أفضل لاعب إفريقي لعام 2023، لنابولي في 2020 من ليل الفرنسي وسجّل 67 هدفاً في 119 مباراة في مختلف المسابقات مع نابولي.

ونفى دي لورنتيس فرضية قدوم البرتغالي جوزريه مورينيو، المقال أخيراً من نادي روما، لتدريب الفريق "مورينيو في نابولي، هذا ليس خبراً، كان في روما، هو حرّ الآن (...) هو مدرب كبير، ودود جداً، جزء من تاريخ كرة قدم معيّنة".

وكان دي لورنتيس أقال قبل أربعة أشهر الفرنسي رودي غارسيا وعيّن بدلاً منه والتر ماتزاري حتى نهاية الموسم. تابع ماتزاري عن مورينيو "سيحمله قدره خارج إيطاليا، على الأقل ليس في نابولي".