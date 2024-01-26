قبل المحاكمة.. رسالة قوية من محامي عائلة ألفيش

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من المقرر أن تبدأ محاكمة داني ألفيش، يوم الاثنين المقبل، بعد اتهامه باغتصاب شابة في ملهى ليلي ببرشلونة في 30 ديسمبر 2022، وهي جريمة أبقت عليه في السجن المؤقت منذ 20 يناير 2023، ويواجه اللاعب البرازيلي عقوبة تصل إلى السجن لمدة 12 عاما.
وفي الفترة الماضية، قام لاعب برشلونة السابق بتغيير أقواله خمس مرات، من "لا أعرفها" إلى "نعم كانت هناك علاقة جنسية، لكنها كانت بالتراضي"، وفي إفادته الأخيرة، أقر محاميه بأنه كان تحت تأثير الكحول.
وتؤمن غراسييلي كيروز، محامية عائلة النجم البرازيلي، ببراءة الظهير الأيمن، ووجهت رسالة قوية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وقالت عبرها أن الكثيرين سيضطرون إلى ابتلاع ما قالوه عن ألفيش.
كما دافعت غراسييلي عن والدة داني ألفيش، لوسيا، وأكدت بأنها لم ترتكب أي جريمة من خلال تسليط الضوء على هوية الضحية المزعومة.
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