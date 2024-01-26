كأس إفريقيا تدمر أسطورتها

لم يتم ربط كرة القدم الإفريقية أبدا بـ "جوجو بونيتو"، وهي الكرة الجميلة المعروفة لدى البرازيليين، لاسيما وأن الحالة السيئة للملاعب أو غياب النجوم في معظم المنتخبات بالنسخ الماضية، خلقت حكاية حول اللامبالاة المفترضة الناتجة عن مشاهدة هذا النوع من المباريات.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكاتالونية في تقرير مطول عن النسخة الحالية لكأس إفريقيا المقامة في كوت ديفوار: الحقيقة أن كرة القدم في إفريقيا ممتعة، كل ما عليك فعله هو رؤية الفرحة التي يثيرها أي انتصار لدى الآلاف والآلاف من المشجعين الذين يتجمعون في كل مباراة وعلم بلادهم معلق على أجسادهم.

دراما حتى آخر ثانية

تم تسجيل 12 هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع خلال مرحلة المجموعات في النسخة الحالية، هدف واحد أكثر مما كان عليه في كأس العالم 2022، علاوة على ذلك، كان لكل هدف منهم تأثير على المباريات والترتيب.

في الجولة الأولى فقط، خرجت مصر بنقطة أمام موزمبيق بفضل ركلة جزاء في الدقيقة 96، وبالطريقة نفسها وفي ذات الدقيقة فازت بوركينا فاسو على موريتانيا، بالإضافة إلى أن الرأس الأخضر فازت على غانا بهدف في الدقيقة 91.

وفي الجولة الثانية، تعادلت الجزائر بصعوبة مع بوركينا فاسو بهدف في الدقيقة 95، وحسمت السنغال مباراتها ضد الكاميرون بالهدف الثالث في الدقيقة الخاسمة من الوقت بدل الضائع، وقلصت غينيا بيساو الفارق مع غينيا الاستوائية 4-2.

وضمن ختام مرحلة المجموعات، سجلت موزمبيق هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام غانا لتتعادل 2-2، وتخرج منتخب "النجوم السوداء" من البطولة، وفي الوقت نفسه، تعادل منتخب مصر والرأس الأخضر بنتيجة 2-2، بعدما سجل "الفراعنة" الهدف الثاني في الدقيقة 93، قبل أن يتعادل الخصم بهدف في الدقيقة 99.

وفي اليوم التالي، تعادلت الكاميرون مع غامبيا 2-2، وهي النتيجة التي لم تؤهل غامبيا إلى دور الـ 16، علما بأن غامبيا احتفلت بهدف الفوز في الدقيقة 91 لكنه ألغي بعد تدخل تقنية الفيديو "فار"، فيما حسمت أنغولا فوزها على بوركينا فاسو 2-0 في الدقيقة 92.

أكبر عدد من الأهداف

شهدت نسخة 2023 تسجيل أكبر عدد من الأهداف منذ 15 عاما، ففي 2008 تم تسجيل 89 هدفا في 36 مباراة، وفي البطولة المقامة في كوت ديفوار وصل عدد الأهداف إلى 99 خلال 32 مباراة.

وتأهلت مصر والكونغو الديمقراطية إلى دور الـ 16 دون تحقيق أي انتصار في مرحلة المجموعات، وتأهلوا بعد حصولهم على المركز الثاني، دون الحاجة إلى الذهاب لحسابات أفضل 4 منتخبات أحرزت المركز الثالث.

"الفراعنة"، الذين لم يحتفلوا بأي لقب منذ الثلاثية بين عامي 2006 و2010، تعادلوا في جميع مبارياتهم بدور المجموعات بنتيجة 2-2، بهذه النقاط الثلاث حصلوا على المركز الثاني، ولكن ذلك بفضل عودة موزمبيق المذهلة أمام غانا في الوقت القاتل، وإلا لكانوا قد احتلوا المركز الثالث وربما عادوا إلى ديارهم.

أما الكونغوليون فقد تعادلوا أيضا في جميع مباريات المرحلة الأولى، سمحت هزيمة زامبيا أمام المغرب للفريق المعروف بـ"الفهود" بالاحتفاظ بالمركز الثاني في المجموعة السادسة.

وسيقام دور الـ 16، يوم السبت، على أن تحتضن أبيدجان المباراة النهائية في 11 فبراير المقبل.