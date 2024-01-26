كلوب.. "هستيري" ناجح لا يمل من "الأعذار"

"ليس مهماً ما يظنه الناس عنك عند قدومك، ما هو مهم معرفة أفكارهم عنك عند رحيلك".. هكذا بدأ الألماني يورغن كلوب مؤتمره الصحفي الأول مع ليفربول قبل قرابة 9 أعوام، وخلالها صنع ذكريات لن تنسى لمشجعي الفريق الأحمر ومتابعي الدوري الإنجليزي الممتاز، بينها "هستيريا" الاحتفالات وصولا إلى أعذاره الغريبة في المؤتمرات الصحفية.

وفي 8 أعوام ونصف قضاها مع "الريدز" أعاد كلوب النادي إلى الواجهة العالمية بتتويجه بسبع بطولات وهي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية وكأس الرابطة الإنجليزية.

كون كلوب شخصية خاصة به مع ليفربول إذ عرف عنه التفاعل بشدة مع الأحداث أثناء المباريات واحتضانه لاعبيه بعد المباريات وفي ردود أفعاله تجاه المدربين الآخرين بالإضافة إلى مؤتمراته الصحفية.

وتعد إحدى أشهر اللقطات عندما تعرض لحمل زائد في عضلة فخذه الخلفية أثناء اعتراضه بغضب على قرار الحكم الرابع لمباراة ليفربول وتوتنهام الموسم الماضي.

ورغم فوزه بالبطولات مع ليفربول وإعادة الدوري الإنجليزي إلى "أنفيلد" بعد 30 عاما والتتويج بدوري أبطال أوروبا، إلا أن كلوب عانى من السقوط في الأمتار الأخيرة في أكثر من مرة، ليشتهر كذلك بالشخص المنحوس أو غير المتوج.

وفي بطولات الكؤوس ارتدى كلوب عددا من الميداليات الفضية، ففي موسمه الأول مع ليفربول وصل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ليذيقه مانشستر سيتي خسارة بركلات الترجيح ولن تكون الأخيرة أمام المنافس نفسه. لكنه في الموسم تفسه وصل إلى نهائي "اليوروبا ليغ" وعرف هزيمته الثانية في نهائي عندما واجه أكثر الأندية تتويجا بالبطولة، إشبيلية الإسباني.

غاب ليفربول عن منصات دوري أبطال أوروبا منذ نهائي إسطنبول الشهير أمام ميلان، ليقود كلوب برفقة نجومه محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو إلى خوض مغامرة مثيرة في موسم 2017-2018 بتجاوز بورتو البرتغالي ومانشستر سيتي وروما الإيطالي ليصطدم بزعيم البطولة ريال مدريد في النهائي، حينها خرج أفضل لاعبيه ونجم الموسم صلاح مصابا في كتفه عند الدقيقة 31 ويذوق كلوب مرارته الثانية في بطولات الكؤوس.

وبعد تحقيق دوري أبطال أوروبا الموسم التالي على حساب توتنهام، عاد ليفربول وتجاوز أندية إنتر ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي وفياريال الإسباني ليواجه ريال مدريد مجددا، هذه المرة توعد محمد صلاح الفريق الإسباني وكان أبرز لاعبي فريقه في النهائي لينهي "الريدز" المباراة بـ 23 تسديدة تكفل البلجيكي تيبو كورتوا بالتصدي لجميع التسديدات التسع التي كانت بين الخشبات الثلاث، 6 منها جاءت من المهاجم المصري لينتهي اللقاء مرة أخرى بتتويج أبيض.

حقق كلوب فوزه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2019-2020 لكنه قبلها بموسم تحسر بعدما خسر اللقب نفسه أمام مانشستر سيتي بفارق نقطة وحيدة إذ توج فيها الفريق الأزرق بـ 98 و97 للحمر.

وفي الموسم قبل الماضي الذي شهد الخسارة الأوروبية الثانية أمام ريال مدريد، واصل ليفربول ضغطه على سيتي في الموسم لكنه خسر مجددا رغم وصوله إلى 92 نقطة لأن سيتي لأحرز 93 في ذلك الموسم.

وبعيدا عن إنجازاته وإعادة اسم ليفربول إلى قمة الهرم الإنجليزي، عرف عن كلوب اللجوء إلى أعذار غريبة بعد نهاية المباريات فبعد خسارته من وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي 2019 قال: الرياح لم تساعدنا، لم تكن مباراة مريحة للاعبين" ليعود إلى العذر نفسه بعد مباراة أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي معللا التعثر "لا أحد يستطيع اللعب في هذه الرياح الشديدة".

وألقى كلوب اللوم على جدولة المباريات بشكل مستمر في مسيرته وازدحام الجدول كما أشار إلى سجل مانشستر يونايتد في الحصول على ركلات جزاء رغم خسارته حينها من ساوثهامبتون إذ قال: سمعت أن يونايتد حصل على جزائيات في عامين أكثر مما حصلت عليه في 5 أعوام ونصف، لا أعلم هو خطأ من بالضبط.

واعتاد كلوب الحديث عن أراضي فرق الخصوم فبعد هدف تاليفيكو لاعب أياكس في مرمى فريقه أبان: الملعب كان مخادعا، طيني بشدة ولم يسكن صالحا للعب كرة القدم. ولكنه بعد تعادل ليفربول مع وست برومتش في موسم 2017-2018 أبدى استياءه من الملعب الجاف قائلا "لا أعتقد أن نتيجة كهذه يحتاجها وست بروميتش، لكن نحن نحتاجها بشدة، هم سيهبطون ونحن سنبقى" قبل أن يرد بغضب على أحد الصحافيين: لقد أثبت أنك لم تلعب كرة قدم قط، الملعب الجاف يصعب عملية تمرير الكرة، لكن في وست برومتش هم فقط يلعبون كرات هوائية طيلة الوقت لذلك لا يحتاجون إلى أرضية مبللة.