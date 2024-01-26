"فيفا" يرفض استئناف روبياليس

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أكدت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الجمعة، إيقاف لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات بعد أن رفضت الاستئناف الذي تقدم به.
ومُنع روبياليس من مزاولة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة ثلاث سنوات في 30 أكتوبر تشرين الأول الماضي، بعد تقبيل اللاعبة جيني إيرموسو على شفتيها في ظل مزاعم بأن القبلة لم تكن بالتراضي.
وحدثت تلك الواقعة على منصة التتويج بعد فوز منتخب إسبانيا بكأس العالم للسيدات على حساب إنجلترا في أغسطس الماضي.
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