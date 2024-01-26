اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
هيرموسو روبياليس
روبياليس ولقطة القبلة الشهيرة

"فيفا" يرفض استئناف روبياليس

زيورخ - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أكدت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الجمعة، إيقاف لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات بعد أن رفضت الاستئناف الذي تقدم به.

ومُنع روبياليس من مزاولة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة ثلاث سنوات في 30 أكتوبر تشرين الأول الماضي، بعد تقبيل اللاعبة جيني إيرموسو على شفتيها في ظل مزاعم بأن القبلة لم تكن بالتراضي.

وحدثت تلك الواقعة على منصة التتويج بعد فوز منتخب إسبانيا بكأس العالم للسيدات على حساب إنجلترا في أغسطس الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بقايا النفط في الخزان "صافر" تهدد بكارثة بيئية أمام سواحل الحديدة بقايا النفط في الخزان "صافر" تهدد بكارثة بيئية أمام سواحل الحديدة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط