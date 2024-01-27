أبو جبل يتأهب للعب دور "البطولة" مجدداً

يستعد الحارس المصري البديل محمد أبو جبل للمشاركة أساسياً، الأحد، في مباراة الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، على أمل أنّ يكرّر أداءه الهائل خصوصاً تصدياته المذهلة لركلات الترجيح التي أهّلت بلاده لنهائي بطولة 2021 الذي خسرته أمام السنغال.

وبعد جدل كبير صاحب انضمامه لقائمة مصر، شارك أبو جبل (34 عاماً) المعروف باسم "غباسكي" أمام الرأس الأخضر (90+12) بعد إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي بخلع في الكتف سيبعده عن كامل البطولة.

وهو السيناريو ذاته الذي حدث في نسخة 2021 في الكاميرون حينما حل أبو جبل بديلًا عن الشناوي المصاب، وقدم نفسه بشكل رائع وساهم في وصول مصر إلى النهائي.

ورغم خوضه أول لقاء مع منتخب بلاده بمواجهة سيراليون في 2011 لحساب تصفيات أمم إفريقيا، انتظر 10 سنوات كاملة ليخوض لقاءه الثاني في 2021 في مباراة ودية أمام ليبيريا.

إلا أنّ مشاركته الدولية الحقيقية وتألقه تأخرا كثيرا حتى يناير 2022 حين أصيب الشناوي في لقاء كوت ديفوار في ثمن نهائي بطولة إفريقيا.

شارك باسم "غباسكي" حينها في الدقيقة 87، قبل أن يحتكم الفريقان لركلات الترجيح ويتصدى من الوضع راقدا لركلة إريك بايي ويقود بلاده لربع النهائي.

وهو ما كرره في نصف النهائي أمام المضيفة الكاميرون حيث تصدى لسيل من الفرص خلال اللقاء الذي انتهى سلبا، قبل أنّ يتصدى لركلتي ترجيح ويقود بلاده للفوز 3-1.

وفي النهائي، واصل التألق اللافت أمام السنغال منذ الدقيقة الأولى فتصدى لضربة جزاء سدّدها ساديو مانيه (4) ثم ركلة ترجيح، لكنّ اثنين من زملائه أهدرا فخسرت مصر فرصة الفوز بلقبها الثامن.

بدأ الحارس فارع الطول (1,96 سم) مسيرته الكروية مع نادي إنبي القاهري ثم انتقل للزمالك في 2013، لكنه لم يحصل على فرصته، ليتم بيعه لسموحة السكندريّ في 2016، حيث تألق بشكل لافت ليعود مجددا للزمالك في 2019، ومع انتهاء عقده وقّع عقدا مع النصر السعودي لكنّه لم يلعب له أبدا، إذ أنهى النادي السعودي عقده بالتراضي.

ومطلع الموسم الماضي انضم إلى نادي "البنك الأهلي" حديث العهد بالدوري المصري، بعد فترة من عدم اللعب بسبب مشكلته مع النصر.

وهذا الموسم، قدّم أبوجبل أداءً مهتزا شهد استقباله 17 هدفا في 11 مباراة، ما أثار انتقادات حادة للمدرب البرتغالي لمصر روي فيتوريا عند استدعائه.

لكنّ فيتوريا دافع بشدة عن اختياره، وقال في مؤتمر إعلانه عن قائمة مصر قبل البطولة: أبو جبل شارك في أمم إفريقيا الأخيرة وأدى بشكل جيد جدا وهو لاعب يعرف ما نريده من حارس المرمى. هو حارس يعرف معنى وجوده ضمن المجموعة وفي أمم إفريقيا.

وحين يعود الحارس صاحب القميص 23 للوقوف بين خشبات مرمى مصر أمام الكونغو، يأمل فيتوريا أنّ يكون محل ثقته الكبيرة ويبرهن على نجاح رهانه عليه.