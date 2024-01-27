بثلاثية ناميبيا.. أنغولا تطير إلى ربع نهائي كأس إفريقيا

أصبح منتخب أنغولا أول المتأهلين لدور الثمانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وتغلب منتخب أنغولا 3 - صفر على منتخب ناميبيا، يوم السبت، في دور الـ16 للمسابقة القارية على ملعب (السلام) في مدينة بواكي الإيفوارية.

ولعب منتخب أنغولا بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 16، عقب طرد حارس مرماه إديلسون دا كروز، لكنه تحدى النقص العددي في صفوفه، وافتتح التسجيل بواسطة نجمه جاسينتو دالا في الدقيقة 38.

وتساوت الكفة بين المنتخبين، عقب طرد لوبيني هاوكونجو، لاعب منتخب ناميبيا في الدقيقة 40 لحصوله على الإنذار الثاني، قبل أن يضيف دالا الهدف الثاني لأنغولا في الدقيقة 42.

وعقب تسجيله هدفين، تقدم دالا للمركز الثاني بقائمة هدافي النسخة الحالية للبطولة، بعدما رفع رصيده إلى 4 أهداف، بفارق هدف خلف إيميليو نسووي، نجم منتخب غينيا الاستوائية (المتصدر).

وفي الشوط الثاني، أضاف كريستوفاو مابولولو الهدف الثالث لأنجولا في الدقيقة 66، ليرتفع عدد أهدافه في تلك النسخة إلى 3 أهداف في المركز الثالث بترتيب الهدافين بالاشتراك مع المصري مصطفى محمد والجزائري بغداد بونجاح.

وبات هذا هو الانتصار الأول لأنغولا على ناميبيا في المواجهة الثانية التي تجرى بينهما بأمم أفريقيا، بعدما سبق أن تعادلا 3 - 3 في دور المجموعات لنسخة المسابقة عام 1998 ببوركينا فاسو.

وبذلك، كرر منتخب أنغولا إنجازه الأبرز في سجل مشاركاته بالبطولة بالصعود إلى دور الثمانية، بعدما سبق له التأهل للدور ذاته بالمسابقة عامي 2008 بغانا و2010 عندما استضاف البطولة على ملاعبه، فيما فشل منتخب ناميبيا، الذي بلغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في المسابقة التي شارك فيها للمرة الرابعة، في مواصلة مغامرته بالبطولة.

وضرب منتخب أنغولا موعدا في دور الثمانية يوم 2 فبراير القادم بملعب (هوفويه بوانيه) في مدينة أبيدجان، مع الفائز من مباراة دور الـ16 بين منتخبي الكاميرون ونيجيريا، اللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم.