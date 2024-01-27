برشلونة يتلقى ضربة مزدوجة

تلقى فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، صفعة مزدوجة، بعدما كشف النادي الكتالوني أن أليخاندرو بالدي سيخضع لجراحة بأوتار الركبة في فنلندا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن من المقرر أيضا أن يغيب سيرجيو روبرتو لفترة بسبب مشاكل في وتر أخيل.

وذكر الحساب الرسمي لموقع برشلونة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): أثبتت الفحوص أن أليخاندرو بالدي، لاعب الفريق الأول، يعاني من إصابة في بأوتار ركبته اليمنى.

وأضاف: في الأيام المقبلة سيخضع لعملية جراحية تحت إشراف الطبيب لاسي ليمباينين، وسيتابعه الجهاز الطبي للنادي.

وأضاف النادي: بمجرد إجراء الجراحة، سيتم إصدار بيان جديد.

وعن قائد الفريق، الذي عانى كثيرا هذا الموسم بسبب الإصابات، ذكر برشلونة: يعاني سيرجي روبرتو لاعب الفريق الأول من مشكلة في وتر أخيل بقدمه اليسرى. اللاعب ليس متاحا، وتعافيه سيحدد موعد عودته للملاعب.

ويستأنف برشلونة مبارياته في الدوري بمواجهة فريق فياريال، يوم السبت، ويسعى لرد اعتباره بعد الخسارة أمام أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا.

وحقق برشلونة الفوز في آخر ثلاث مباريات بالدوري، كما تغلب على فياريال 4 - 3 في أغسطس الماضي.