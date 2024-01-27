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فرحة ريال مدريد بهدف تشواميني

تشواميني ينقذ ريال مدريد من فخ لاس بالماس

مدريد - د ب أ
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قلب ريال مدريد تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه لاس بالماس، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني، والذي يلعب، الأحد، مع مضيفه سيلتا فيغو ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد لاس بالماس عند 31 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم لاس بالماس في الدقيقة 53 عن طريق خافيير مونيوز، قبل أن يدرك الريال التعادل عبر فينسيوس جونيور في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 84 سجل أوريلين تشواميني الهدف الثاني وهدف الفوز لريال مدريد.

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