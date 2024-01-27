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رفع يوفنتوس رصيده إلى 53 نقطة

تعادل قاس ليوفنتوس مع إمبولي

روما - د ب أ
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سقط يوفنتوس في فخ التعادل 1 - 1، مع ضيفه إمبولي، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، والذي يلعب يوم الأحد مع مضيفه فيورنتينا.

على الجانب الآخر، رفع إمبولي رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وتقدم يوفنتوس في الدقيقة 50 عن طريق دوشان فلاهوفيتش، قبل أن يدرك إمبولي التعادل في الدقيقة 70 عن طريق توماسو بالدانزي، وشهدت المباراة تعرض أركاديوش ميليك لاعب يوفنتوس للطرد في الدقيقة 18.

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