ريال مدريد لا ينظر إلى برشلونة كمنافس بعد رحيل "البعبع"

ذكرت شبكة "ريليفو" أن ريال مدريد بات لا ينظر إلى برشلونة كمنافس سواء داخل أرضية الملعب أو في الصفقات، وذلك بعد رحيل الأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، عن النادي الكتالوني.

وبحسب التقرير الذي نشر، يوم السبت، يرى نادي العاصمة أن حقبة برشلونة انتهت، تلك التي كان فيها منافسا قويا داخل الملعب وفي سوق الانتقالات، عندما تمكن من ضم أبرز النجوم مثل رونالدينيو وفيا وداني ألفيش ونيمار.

وأضافت "ريليفو" في موقعها الإلكتروني: يرى قادة ريال مدريد أنه من المستحيل للنادي الكتالوني المنافسة على ضم اللاعبين الكبار في السوق بسبب الوضع الاقتصادي، بعدما أغرق برشلونة بالديون ويعيش في دوامة من الرافعات وتخفيضات الرواتب وتعديل الميزانيات، كما النادي الأبيض يعتقد أن الصورة التي يظهر بها برشلونة في الخارج تعيقه وتضره، لاسيما قضية "نيغريرا" ومسألة الرافعات.

وعلى المستوى الرياضي، تغيرت وجهة نظر ريال مدريد أيضا، لقد فقد برشلونة مستواه، بدءا من رحيل ميسي، "الكابوس" الذي عانى منه ريال مدريد لأكثر من عقد، وكان مثل "البعبع" للفريق الأبيض، إضافة إلى أن المشروع الذي يقوده تشافي الآن انحرف عن "جينات" برشلونة.

وأشار التقرير إلى أن متصدر ترتيب الدوري الإسباني ينظر إلى جاره أتلتيكو كمنافس رئيسي، مع احترام مشروع جيرونا.