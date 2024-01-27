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ريال سوسييداد سادسا بـ 36 نقطة

سوسييداد يهدر فرصة الاقتراب من أتلتيكو بالتعادل مع بلباو

مدريد - فرانس برس
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فرَّط ريال سوسييداد في فرصة تشديد الخناق على أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه رايو فايكانو 0-0 يوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

واكتفى ريال سوسييداد بنقطة واحدة عزز بها موقعه في المركز السادس برصيد 36 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو صاحبي المركزين الرابع والخامس واللذين يلعبان يوم الأحد مع فالنسيا وقادش تواليا، علما أن القطب الثاني للعاصمة يملك مباراة مؤجلة.

وهو التعادل الرابع لريال سوسييداد في مبارياته الست الاخيرة التي حقق فيها فوزا واحدا فقط، فيما رفع رايو فايكانو رصيده الى 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويلعب لاحقا لاس بالماس مع ريال مدريد، وبرشلونة مع فياريال، وريال مايوركا مع ريال بيتيس.

ويلتقي الأحد أيضا سلتا فيغو مع جيرونا، وإشبيلية مع أوساسونا، على أن تختتم المرحلة الاثنين بلقاء خيتافي مع غرناطة.

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