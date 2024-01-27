فريق "درجة سادسة" يقصي بطل سابق للدوري الإنجليزي

فاجأ ميدستون يونايتد المنتمي للدرجة السادسة إبسويتش تاون بفوزه عليه 2-1 في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب بورتمان رود يوم السبت، ليطيح بفريق يتقدم عليه بفارق 98 مركزا في الترتيب الهرمي لكرة القدم الإنجليزية.

ويملك إبسويتش تاون تاريخا في كرة القدم الإنجليزية بتتويجه ببطولة الدوري الإنجليزي 1961-1962 والكأس 1977-1978 وكأس الاتحاد الأوروبي "يوروبا ليغ حاليا" لموسم 1980-1981.

وسجل لامار رينولدز وسام كورن لصالح ميدستون، الفريق الأقل تصنيفا المتبقي في المسابقة.

وقال جورج إلوكوبي مدرب ميدستون لشبكة اي.تي.في التلفزيونية "إنه سحر كأس الاتحاد الإنجليزي، وعلينا أن نؤمن به".

ويجب أن يشكر ميدستون حارسه لوكاس كوفولان على إبعاد التسديدات الواحدة تلو الأخرى في ظل اندفاع إبسويتش إلى الأمام بحثا عن التسجيل.

وقال كوفولان بعد ذلك وهو يمسح دموعه "أنا سعيد للغاية لأنني تمكنت من مساعدة زملائي، وأنا فخور جدا بالفريق. "ما حققناه لا يصدق، إنه رائع. يا له من يوم عظيم".

وسجل جيريمي سارمينتو الهدف الوحيد لإبسويتش تاون صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية.