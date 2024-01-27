فضيحة.. فياريال يذل برشلونة بخماسية في عقر داره

خطف فياريال فوزا مثيرا على مضيفه برشلونة 5-3، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع فياريال رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 44 نقطة في المركز الثالث، بفارق عشر نقاط خلف المتصدر ريال مدريد وبفارق ثماني نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثاني.

وتقدم فياريال في الدقيقة 41 عن طريق جيرارد مورينو، قبل أن يضيف إلياس أخوماش الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 60 سجل إلكاي غوندوغان الهدف الأول لبرشلونة، فيما أدرك بيدري التعادل في الدقيقة 68.

وتكفل إيرك بايلي بتسجيل الهدف الثالث لبرشلونة بالخطأ في مرمى فريقه فياريال في الدقيقة 71.

وعاد فياريال للمباراة مجددا بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 84 عن طريق غونزالو جيديش، قبل أن يضيف ألكسندر سورلوث الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبعد ثلاث دقائق، نجح فياريال في تسجيل الهدف الخامس عن طريق خوسيه لويس موراليس.