قمصان منتخبات إفريقيا.. "سيرك" و"رغوة حلاقة"

كما هو الحال دائما، خطفت قمصان المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا 2023 الأضواء، وذلك للتصاميم والرسمات الخاصة مع المزيج الغريب للألوان التي تشتهر بها القارة السمراء.

وانطلق، يوم السبت، دور الـ 16 من البطولة المقامة في كوت ديفوار، وسلط موقع "ذا أثلتيك" الضوء على أزياء المنتخبات الإفريقية، ووصفت بعض القمصان بـ "القبيحة" وذهبت اتحادات وطنية إلى تقليد قمصان منتخبات أوروبية ولاتينية، في حين استلهمت منتخبات زيها من الكريكيت والسيرك.



الجزائر 8/10

طقم منتخب الجزائر مطابق تماما لقميص الأرجنتين الاحتياطي في بطولة كأس العالم 1994.

أنغولا 6/10

يبدو قميص أنغولا أشبه بزي الأندية أكثر من الملابس المنتخبات، وذلك لسبب وحيد هو أن الشريط السميك الجميل الموجود على الصدر يبدو كما أنه مصنوع من أجل الراعي.

بوركينا فاسو 7/10

في مبارتها الافتتاحية ضد موريتانيا، ارتدى منتخب بوركينا فاسو القميص الاحتياطي، وهو قميص كلاسيكي قديم، وقال موقع ذات "أثلتيك" عنه: أعط طفلك اثنين من أقلام التلوين وقميصا أبيض، واتركه لمدة نصف ساعة وشاهد ما سيحدث.

يبدو تصميم القميص أكثر حيوية إلى حد ما، ويصعب معرفة بعض الرسومات، إلا أنه يمكن التأكد من أن الحصان هو نمط الخلفية، ومن النادر رؤية الخيول على قمصان كرة القدم.

الكاميرون 4/10

قبل كأس العالم، كانت هناك خلافات مع المورد السابق لأطقم المنتخب، لتتجه الكاميرون بعد ذلك صوب شركة محلية، ويشبه إلى حد ما القمصان الرخيصة.

الرأس الأخضر 8/10

تسببت الرأس الأخضر في إحدى مفاجآت المرحلة الأولى بفوزها على غانا وتأهلها بعد ذلك إلى الأدوار الإقصائية، وظهرت بقميص مبهج للغاية، يذكر بقميص أياكس الرائع الذي ارتاه الفريق الهولندي قبل عامين، اللون الأزرق العميق يكمله اللون الأحمر الرائع، مع لمسات من اللونين الذهبي والأبيض لمزيد من التنوع، كما يحتوي على الخطوط العريضة لجزر الرأس الأخضر على البطن.

الكونغو الديمقراطية 7/10

يميل قميص الكونغو الديمقراطية إلى تسعينيات القرن الماضي ، والنمط الموجود على الكم الأيمن يجعله يبدو مثل قمصان السيرك.

مصر 8/10 أو 3/10

مرحبا بكم في قميص مصر، ليس لدينا فكرة هل هو جميل ونظيف، أم أنه انتصار للتصميم البسيط مع ما يكفي من العناصر لجعله مميزا؟ أم أنها مملة حقا؟

غينيا الاستوائية 6/10

قبل كأس إفريقيا 2023 أعلن منتخب غينيا أن "ماكرون" ستصمم قمصان المنتخب، ومن الواضح أن العلامة التجارية صممت للمنتخب الإفريقي طقم إيطاليا الاحتياطي 2008، ونظرا لأن "ماكرون" علامة تجارية إيطالية، فربما لا يكون ذلك مفاجئا.

غامبيا 3/10

عبارة عن مزيج من الألوان الأحمر والأزرق الداكن والأخضر والأبيض، ولا يصلح حقا كطقم كرة قدم.

غانا 9/10

ترتدي غانا نفس الطقم الذي ارتداه المنتخب في كأس العالم 2022.

غينيا 8/10

هذا هو الطقم الذي ارتدوه في مباراتهم الأولى ضد الكاميرون، لكن القميص الأحمر الأول ممل بعض الشيء.

غينيا بيساو 6/10

من الغريب أن تكون هناك ياقات على قمصان كرة القدم مع أزرار، يبدو وكأنه قميص كريكيت وليس كرة قدم، وذكرت "ذا أثلتيك" ساخرة: بحثنا على موقع "قوقل"، ولا يبدو أن غينيا بيساو لديها فريق كريكيت، لكن لديهم القمصان، وهذه هي البداية على الأقل.

ساحل العاج 7/10

إن امتلاك قميص برتقالي هو غش حقا، لأن القميص البرتقالي لا يبدو مملا أبدا، لا يتعين عليك بذل الكثير من الجهد في التصميم لجعله مميزا، ليست هناك حاجة حقا إلى التعب، وقد أرادت "بوما" ذلك، مع ترتيب بسيط إلى حد ما.

مالي 7/10

هذا ليس قميص كرة قدم، بل هو وشم على صدر رجل يقضي الكثير من الوقت في صالة الألعاب الرياضية.

موريتانيا 7/10

يعد تصميم قميص موريتانيا بمثابة المشي على حبل مشدود، لكن تم إنقاذه من خلال شيئين، هو اللون الأخضر مع الزخرفة الذهبية.

المغرب 5/10

يرتدي منتخب المغرب نفس الطقم الذي ارتداه في مونديال قطر، يبدو غير ملهم، ربما لأنه إشارة إلى القمصان التي ارتداها المغرب في كأس العالم 1998، بل نسخة مباشرة ولكنها ردئية إلى حدا ما.

موزمبيق 3/10

هل قضى شخص وقتا طويلا في تصميمه وتوصل إليه في النهاية؟ إنه مجرد قميص أصفر عادي مع ياقات وأصفاد سوداء.

ناميبيا 7/10

يمكنك رؤية المشكلة الواضحة، عليك أن تحاول جاهدا ألا تجعل طقم ناميبيا يبدو وكأنه قميص البرتغال المقلد.

نيجيريا 9/10

إنها رائعة، من الناحية النظرية، هناك الكثير مما يحدث هنا، فوضى من التصاميم كلها مضغوطة معا إلى درجة يكاد فيها لون الخلفية يتفوق على اللون الأخضر، قد يعترض أحد ما على لون "الشورت"، الذي من المفترض أن يكون أبيض في حالة تساوي جميع الأشياء، ونجحت "نايكي" في جذب الأنظار عندما وضعت الأرقام على اليمين أسفل شعار الشركة المصنعة.

السنغال 8/10

يتضمن أفضل عناصر اتجاهات تصميم "بوما" الحديثة من دون الأجزاء الغريبة، مثل الأرقام الهائلة في منتصف الصدر والتي يبدو أنها قد انتقلت إلى الماضي، وتم استخدام الألوان الأخضر والأحمر والأصفر بشكل جيد.

جنوب إفريقيا 7/10

القميص الأساسي للرجال في جنوب إفريقيا هو نفس التصميم النسائي.

تنزانيا 5/10

عند مشاهدة المباراة الأولى لتنزانيا أمام المغرب في البطولة، كان من الصعب جدا إيلاء الكثير من الاهتمام للأطقم، نظرا لقوة تدخلاتهم، كما أن هذا القميص تفوح منه رائحة الملابس التي يرتديها لاعب كرة القدم المزيف في إعلان رغوة حلاقة.

تونس 6/10

احتفظت جميع الفرق الأخرى في كأس إفريقيا والتي شاركت أيضا في كأس العالم 2022 بنفس الأطقم، باستثناء تونس التي خلطت الأمور قليلا، لم يقوموا بالكثير من المزج، لأنه قميص أبيض بحواف حمراء، ومن الصعب رؤية نمط الخلفية.

زامبيا 5/10

مجرد قميص عادي تماما، كما أن الأشرطة السوداء الموجودة على الأكمام تجعل الأمر يبدو وكأنهم في حداد دائم على شخص ما.