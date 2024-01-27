كأس الاتحاد: أكي يقود سيتي إلى عبور توتنهام.. وتعادل تشيلسي

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تأهل مانشستر سيتي إلى الدور الخامس "دور الستة عشر" من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه توتنهام 1 - صفر، يوم الجمعة، ضمن منافسات الدور الرابع (دور الـ32) بالبطولة .
وسجل ناثان أكي هدف المباراة الوحيد لسيتي في الدقيقة 88 وشهد الدور ذاته، تأجل حسم ثلاث مباريات أخرى، بعد نهايتها بالتعادل.
وخيم التعادل السلبي على مواجهة تشلسي وأستون فيلا، وهي نفس نتيجة مباراة بريستول سيتي وضيفه نوتنغهام فورست، فيما تعادل شيفيلد وينزداي وضيفه كوفنتري سيتي 1 - 1.
ووفقا للوائح البطولة، فإن المباريات التي تنتهي بالتعادل يتم إعادتها في ملاعب الفرق التي خاضت المباراة الأولى خارج ملعبها.
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