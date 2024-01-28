اشتباكات ومصابين في فوز وولفرهامبتون على وست بروميتش

فاز وولفرهامبتون على مضيفه وست بروميتش ألبيون في لقاء ديربي بنتيجة 2-0 ضمن الدور الرابع لمسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم يوم الأحد، لكنّ ذلك جاء بعد مواجهات عنيفة في المدرجات.

وأوقف الحكم توماس برامال المباراة في الشوط الثاني عندما اقتحمت الجماهير أرضية الملعب في الوقت الذي كان يحدث اشتباكا كبيرا في إحدى زوايا الملعب.

وظهر أحد المشجعين أثناء محاولة إبعاده من الاشتباك وهو مدمى الرأس حيث جاء الاشتباك في أول لقاء بين الغريمين اللدودين بحضور الجماهير منذ 12 عاما.

واندلع الاشتباك بقوة بعدما منح البرازيلي ماتيوس كونيا التقدم 2-0 لولفرهامبتون في الدقيقة 78.

وبدا أنّ عددا من مشجعي وست بروميتش قد هاجموا مشجعين لولفرهامبتون الذين كانوا يجلسون في جزء مخصص لمشجعي الفريق المضيف.

وتوجه رجال الشرطة والأمن في الملعب نحو الأمكنة التي حصلت فيها الإشكالات في ظل تبادل اللكمات بين المشجعين.

وغادر الفريقان إلى غرفة تغيير الملابس، قبل أن يعودا في وقت لاحق لاستكمال المباراة.

ومن المؤكد أنّ وست بروميتش سيواجه عقوبات من رابطة الدوري على خلفية تعامله مع الإشكالات، وسط علامات استفهام حول كيفية حصول مشجعي ولفرهامبتون على تذاكر دخول، هي مخصصة في الاصل لمشجعي وست بروميتش.