اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كوندي حاملاً الكرة في مباراة برشلونة وفياريال

السطو على منزل نجم برشلونة خلال خماسية فياريال

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، يوم الأحد، أن منزل الفرنسي جول كوندي، مدافع نادي برشلونة، تعرض للسرقة خلال مباراة الفريق أمام فياريال.

وخسر برشلونة بنتيجة قاسية 5-3 أمام فياريال، في المباراة التي أقيمت، السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقالت "سبورت": دخل اللصوص إلى منزل المدافع الفرنسي في التاسعة والنصف ليلا، عندما كان المدافع قد أنهى المباراة التي بدأت الساعة 6:30 في الملعب الأولمبي بمونتغويك، وعندما تم إبلاغه شعر كوندي بالخوف الشديد.

وتنتظر السلطات الكتالونية استلام التقرير مع قائمة الأشياء المسروقة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها منزل كوندي لعملية سطو، ففي أبريل 2023، سرق منزله عندما دخل اللصوص منزله بينما كان يشارك في مباراة فريقه ضد ريال بيتيس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إسرائيل تسعى لتصفية الأونروا لارتباطها بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إسرائيل تسعى لتصفية الأونروا لارتباطها بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط