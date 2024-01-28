إيتا تدخل تاريخ الدوري الألماني

دخلت ماري لويز إيتا التاريخ بعدما أصبحت أول سيدة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم(بوندسليغا)، وقادت فريقها يونيون برلين للفوز على ضيفه دارمشتاد 1 -صفر، يوم الأحد، في المرحلة التاسعة عشرة للبوندسليغا.

وجرى تصعيد إيتا ، اللاعبة السابقة لمنتخب الشابات الألماني، لمنصب المدرب المساعد ليونيون برلين في وقت سابق من الموسم الجاري.

وتولت إيتا المسؤولية أمام دارمشتاد بدلا من المدرب الكرواتي نيناد بيليكا، الذي شاهد المباراة من المدرجات بسبب الإيقاف.

ويدين يونيون برلين بالفضل في هذا الفوز لبينيديكت هوليرباخ، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 62.

الفوز رفع رصيد يونيون برلين إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر، وظل دارمشتاد في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

وبعد انتهاء المباراة شاركت إيتا في المؤتمر الصحفي.

وكانت إيتا قد انضمت إلى يونيون برلين في يوليو الماضي.

وبدأت إيتا مشوارها التدريبي مع فريق تحت 15 عاما بنادي فيردر بريمن،وكانت ضمن الجهاز الفني لعدة منتخبات فئات عمرية بألمانيا.

كان الاتحاد الألماني لكرة القدم، قد قرر يوم الخميس الماضي، إيقاف بيليكا 3 مباريات بعد مشاجرته مع ليروي ساني، جناح فريق بايرن ميونخ، خلال مباراة الفريقين الأربعاء الماضي.

وذكر اتحاد الكرة الألماني أنه تم تغريم بيليكا أيضا 25 ألف يورو (12ر27 مليون دولار) بسبب سلوكه غير الرياضي خلال خسارة فريقه صفر - 1 أمام بايرن، بالدوري الألماني (بوندسليغا).

وشهدت الدقيقة 74 من المباراة مشاجرة بين بيليكا وساني، بعدما حاول المدرب منع اللاعب من الوصول إلى الكرة خلال تنفيذ رمية التماس، وعندما حاول لاعب بايرن الحصول على الكرة تفاجأ بضربة في الوجه من مدرب يونيون برلين، ليتدخل لاعبو الفريقين والطاقم الفني بكل فريق للفصل بينهما.