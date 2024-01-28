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جيرونا ينفرد بالصدارة برصيد 55 نقطة

جيرونا يواصل ملاحقة "حلم" الدوري الإسباني

فيغو - رويترز
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استعاد جيرونا صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 1-صفر على سيلتا فيغو بقيادة المدرب رافائيل بينيتيز يوم الأحد بفضل هدف بورتو في بداية الشوط الأول وحارس المرمى باولو غازانيغا الذي قدم أداء مميزا.

وينفرد جيرونا بالصدارة برصيد 55 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الذي تتبقى له مباراة مؤجلة وسيواجه خيتافي يوم الخميس.

وسجل بورتو من هجمة مرتدة قادها ميغيل غوتيريز في الدقيقة 20، ثم تألق الحارس غازانيغا ليقدم أداء رائعا لإنقاذ فرص أصحاب الأرض ليساهم في ضمان النقاط الثلاث لفريقه.

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