جيرونا يواصل ملاحقة "حلم" الدوري الإسباني

وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
استعاد جيرونا صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 1-صفر على سيلتا فيغو بقيادة المدرب رافائيل بينيتيز يوم الأحد بفضل هدف بورتو في بداية الشوط الأول وحارس المرمى باولو غازانيغا الذي قدم أداء مميزا.
وينفرد جيرونا بالصدارة برصيد 55 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الذي تتبقى له مباراة مؤجلة وسيواجه خيتافي يوم الخميس.
وسجل بورتو من هجمة مرتدة قادها ميغيل غوتيريز في الدقيقة 20، ثم تألق الحارس غازانيغا ليقدم أداء رائعا لإنقاذ فرص أصحاب الأرض ليساهم في ضمان النقاط الثلاث لفريقه.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
جيرونا يتصدر وحيدا بنقطة التعادل مع ألميرياانفرد جيرونا بالصدارة بتعادله السلبي مع مضيفه الجريح ألميريا صاحب القاع يوم الأحد ... رياضة
-
"هاتريك" دوفبيك يعيد جيرونا للصدارة مؤقتاً ويبقي إشبيلية "مهدداً"سجل أرتيم دوفبيك مهاجم جيرونا ثلاثية سريعة في الشوط الأول ليقود فريقه للفوز 5-1 ... رياضة عالمية
-
مايوركا يهزم جيرونا بثلاثية ويصعد لنصف النهائي الأول منذ 2009خرج جيرونا، مفاجأة الموسم، من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية