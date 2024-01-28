راشفورد تحجج بالمرض.. فكشفه "النادي الليلي"

تصدر الإنجليزي ماركوس راشفورد عناوين الصحافة الإنجليزية مجددا بعد رؤيته في ناد ليلي رغم غيابه عن التدريبات الخاصة بمباراة كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب "المرض".

ويلعب مانشستر يونايتد مع نيوبورت كاونتي في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد وبشكل كبير سيشهد اللقاء غياب راشفورد الذي أرسل لناديه أنه سيغيب عن التدريبات الخاصة باللقاء بداعي المرض.

وشوهد راشفورد وهو يرتاد أحد الملاهي الليلية في بيلفاست في وقت لاحق التي أعلم ناديه فيها بأنه يعاني من المرض، ليعود في اليوم التالي إلى مانشستر بطائرة خاصة، ليواصل اللاعب الدولي مشاكله التي امتدت إلى خارج أرض الملعب في الموسم الحالي.

وكان تن هاغ أعلن في الصحفي أن اللاعب لم يخض التدريبات بسبب المرض، وبعد أن راجت مقاطع مرئية للاعب وهو في ناد ليلي في أيرلند الشمالية، أنكر الفريق الأحمر أنها في بيلفاست لتظهر عدة مقاطع أخرى للاعب ويرتاد مكانا آخر في العاصمة الأيرلندية الشمالية.

ويعيش الدولي الإنجليزي موسما متواضعا بتسجيله 4 أهداف في جميع المسابقات في الموسم الحالي بينما أنهى موسمه الماضي بـ29 هدفا في كل البطولات.