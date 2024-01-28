ساني يؤكد: مفاوضات تجديدي مع بايرن "جيدة"

أثار الألماني الدولي ليروي ساني الفضول بتصريح أدلى به خلال زيارة لنادي معجبين في منطقة هوسلفانغ أقصى جنوب ألمانيا حول مستقبله مع نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم.

وعندما سُئل اللاعب الشاب، 28 عاما، من قِبل أطفال عن تمديد عقده مع النادي صاحب الرقم القياسي من البطولات في كرة القدم في ألمانيا، رد مازحا في البداية قائلا بأنه قد ينتقل إلى هوسلفانغ (تقع أيضا في ولاية بافاريا)، ثم أردف بعد ذلك بقليل: "نسير على طريق جيد جدا جدا".

يذكر أن عقد ساني الحالي مع بايرن يستمر حتى 30 يونيو 2025.

وردا على سؤال من رواد نادي المعجبين حول الجهة التي سينتقل إليها لاعب الجناح في حال رحل عن بايرن، قال ساني: "كنت أظن أنني سأنهي مشواري هنا".

كان ساني انتقل إلى بايرن ميونخ في صيف 2020، وهو يلعب حاليا أفضل مواسمه مع النادي البافاري.