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هدف الفوز

غينيا تنهي مغامرة غينيا الاستوائية وهدافها إنسوي

أبيدجان - فرانس برس
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بلغت غينيا الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل، بعد فوزها على غينيا الاستوائية 1-0 بهدفٍ قاتل يوم الأحد.

على ملعب ألاسان كواتارا في مدينة إبيمبي، سجّل لاعب ليل الفرنسي محمد بايو الهدف الوحيد (90+8).

ولعبت غينيا الاستوائية معظم الشوط الثاني منقوصة لاعباً بعد طرد فيديريكو بيكورو (55)، وأضاع لها إميليو إنسوي، متصدر هدافي البطولة (5 أهداف) ركلة جزاء (69).

وتلتقي غينيا في ربع النهائي مع الفائز من مباراة مصر وجمهورية الكونغو الديموقراطية المقررة لاحقاً، وذلك في 2 فبراير المقبل.

وكانت غينيا قد تأهّلت من المركز الثالث ضمن المجموعة الثالثة بتعادل سلبيّ مع الكاميرون، فوز على غامبيا 1-0 وخسارة أمام السنغال حاملة اللقب 0-2.

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