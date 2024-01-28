فضيحة جديدة.. الكشف عن عائلة "ثالثة" لنجم مانشستر سيتي

في الأسبوع الماضي، تم الكشف عن أن الظهير الأيمن لمانشستر سيتي، كايل ووكر، عاش حياة مزدوجة مع عائلتين، وأكدت زوجته آني كيلنر عبر شبكات التواصل الاجتماعي أنها أنهت علاقتهما بعدما علمت بالفضائح التي أحاطت بالنجم الإنجليزي.

وأجرت صحيفة "ذا صن" مقابلة مع لورين غودمان، والتي كشفت عن الحياة المزدوجة للاعب مانشستر سيتي، عندما قالت: كان ووكر سعيدا بإخفاء حقيقة أن لديه عائلتين، وكان خائفا مما سيحدث عندما تكتشف زوجته آني ذلك.

ولدى ووكر ابن من العارضة غودمان، رزق به في الفترة التي كانت علاقة ووكر متوترة مع آني كيلنر، من منتصف 2019 إلى منتصف 2021، وفي الأسبوع الماضي، كشفت غودمان عن أن لديها ابنة أيضا من ووكر، وقالت: لقد تواصلت مع زوجته عن طريق شخص ما، لأخبرها بأن ووكر والد ابنتي أيضا.

يذكر أن كيلنر حامل في شهرها السادس من ووكر، وأنجبت منه ثلاثة أطفال، لكنها قررت إنهاء علاقتها الزوجية مع الدولي الإنجليزي بعد أن علمت بحياته العائلية الثانية الخفية.

قبل أن تكشف "ذا صن" عن فضيحة جديدة للاعب البالغ من العمر "33 عاما"، لتؤكد الصحيفة البريطانية أن لدى ووكر عائلة ثالثة مع عارضة أزياء في الفترة من يناير 2019 إلى سبتمبر 2021.

وتم الكشف عن أن ووكر واعد عارضة الأزياء التي التقى بها في ملهى ليلي في يناير 2019، قبل أربعة أشهر من توتر علاقته مع آني كيلنر، واستمرت العلاقة مع العارضة حتى سبتمبر 2021.