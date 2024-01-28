لابورتا يدعم تشافي.. ويقول: سنحقق دوري الأبطال

أكد نادي برشلونة الإسباني مساندته لمدربه تشافي هيرنانديز، رغم قرار الأخير بالرحيل عن منصبه في نهاية الموسم.

وقال جوان لابورتا رئيس رشلونة، يوم الأحد، أنه لن يجر تغييرا في منصب المدير الفني، متوقعا أن يلتزم تشافي بشكل كامل بمهام منصبه رغم عدم استمراره في الموسم المقبل.

والتقى لابورتا مع تشافي وأعضاء الفريق بعد قرار المدرب بالرحيل، والذي جاء في أعقاب الخسارة المؤلمة أمام ضيفه فياريال 3 - 5، يوم السبت، في الدوري الإسباني.

وقال لابورتا، يوم الأحد: تشافي أخبرني أنه سيرحل في نهاية الموسم، لكنه يريد الاستمرار حتى نهاية الموسم، وهو أمر توقعته لأنه هو من اقترح ذلك علي، وهو أسطورة لنادي برشلونة، إنه شخص صريح يتعامل بوقار ويحب برشلونة، لقد تقبلت ذلك لأنني أعرف أنه سيبقى ملتزما تماما حتى نهاية الموسم، وسنفعل ما بوسعنا للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وأعلن تشافي أنه سيغادر منصبه بنهاية الموسم الجاري، وذلك عقب الخسارة أمام فياريال.