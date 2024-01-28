ليفربول يدك نوريتش بخماسية في ليلة عاطفية لكلوب

تأهل ليفربول إلى دور الستة عشر لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عبر فوزه العريض على ضيفه نوريتش سيتي 5 - 2 يوم الأحد في الدور الرابع.

وتأهل أيضا وولفرهامبتون لدور الستة عشر بفوزه على مضيفه وست بروميتش ألبيون 2 - صفر في الوقت الذي سيخوض فيه واتفورد مباراة إعادة بعد تعادله مع ضيفه ساوثهابمتون 1 - 1.

وعلى ملعب أنفيلد تقدم كورتيس جونز بهدف لليفربول في الدقيقة 16 لكن بعد ست دقائق فقط رد بين جيبسون بهدف التعادل لنوريتش سيتي.

وأضاف داروين نونيز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 28 ثم أحرز ديوغو جوتا الهدف الثالث في الدقيقة 53 وبعدها بعشر دقائق أحرز فيرجيل فان ديك رابع أهداف أصحاب الأرض ثم سجل بورخا ساينز الهدف الثاني لنوريتش في الدقيقة 69.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة أحرز ريان جرافينبيرش الهدف الخامس لليفربول.

وعلى ملعب ذا هاوثورنس، سجل بيدرو نيتو وماتيوس كونها هدفي الفوز لوولفرهامبتون في الدقيقتين 38 و78.