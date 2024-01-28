يونايتد يبلغ الدور الخامس في كأس إنجلترا

تأهل فريقا ليفربول ومانشستر يونايتد إلى دور الستة عشر لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد أن حقق كلاهما الفوز يوم الأحد في الدور الرابع.

واكتسح ليفربول ضيفه نوريتش سيتي 5 - 2 كما فاز مانشستريونايتد على مضيفه نيوبورت كونتي 4 - 2.

وتأهل أيضا وولفرهامبتون لدور الستة عشر بفوزه على مضيفه وست بروميتش ألبيون 2 - صفر في الوقت الذي سيخوض فيه واتفورد مباراة إعادة بعد تعادله مع ضيفه ساوثهامبتون 1 - 1.

وعلى ملعب رودني باريد، تقدم البرتغالي برونو فيرنانديز بهدف لمانشستر في الدقيقة السابعة، ثم أضاف الصاعد كوبي ماينو الهدف الثاني في الدقيقة 13.

لكن نيوبورت لم يستسلم، وأدرك التعادل بهدفين حملا توقيع بريان موريس وويل إيفانز في الدقيقتين 36 و47.

وأعاد البرازيلي أنتوني مانشستر للتقدم بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة، 72 ،ثم أكد الدنماركي راسموس هويلوند فوز مانشستر بتسجيله الهدف الرابع في الثواني الأخيرة.

وعلى ملعب ذا هاوثورنس، سجل بيدرو نيتو وماتيوس كونها هدفي الفوز لوولفرهامبتون في الدقيقتين 38 و78.