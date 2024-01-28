يونيون برلين يبتعد عن مراكز الهبوط

ابتعد يونيون برلين عن منطقة الهبوط بفوزه على ضيفه دارمشتات متذيل الترتيب 1-0 الأحد، وذلك ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل بنديكت هولرباخ هدف الفوز في الدقيقة 62 بتسديدة مرّت بين قدمي الحارس مارسيل شون بعد تمريرة من المجري أندرياس شايفر.

وشاهد الكرواتي نيناد بييلتسا مدرب يونيون برلين اللقاء من المدرجات على خلفية إيقافه ثلاث مباريات بسبب دفعه الجناح لوروا سانيه في الخسارة أمام بايرن ميونخ 0-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة عشرة يوم الأربعاء.

وتولّى بييلتسا منصبه في نوفمبر بعدما حلّ بدلاً من السويسري أورس فيشر الذي غادر نادي العاصمة حين كان مهدّداً بالهبوط.

قال هولرباخ عقب نهاية المباراة "لقد حصلنا على الكثير من الفرص ولكننا لم نكن بهذه الكفاءة".

وتابع "في نهاية المطاف استحققنا الفوز، لقد سيطرنا على المباراة".

وتقدّم يونيون برلين الذي حصد 10 نقاط من مبارياته الست الأخيرة للمركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، علماً أنه يملك مباراة مؤجلة أمام ماينتس، وبفارق 5 نقاط عن كولن الذي تعادل مع فولفسبورغ 1-1 السبت، و8 عن كل من ماينتس بالذات ودارمشتات. ويلعب لاحقاً بوروسيا دورتموند مع بوخوم.