"أسوأ مدرب" يعيد الخماسيات إلى برشلونة بعد 51 عاماً

عادت الخماسيات إلى تمزيق شباك برشلونة على أرضه بعد غياب امتد 51 عاما تلقاها حينذاك من غريمه الأزلي ريال مدريد.

وتلقت شباك برشلونة مع مدربه تشافي خماسية ثقيلة من ضيفه فياريال يوم السبت لينتهي اللقاء 3 – 5 ويعلن بعدها تشافي مدرب الفريق أن رحيله سيكون في يونيو المقبل.

وكان تشافي عادل الرقم القياسي لأسوأ مدرب إسباني في تاريخ النادي الكتالوني بعد الإقصاء أمام أتلتيك بلباو في ربع نهائي كأس إسبانيا، ليصبح رسميا الأسوأ بعدد 26 خسارة متخطيا جوان نوغيز بفارق مباراة واحدة.

وخماسية فياريال هي المباراة الثانية عشرة التي يخسر فيها الفريق الكتالوني بخمسة أهداف كنتيجة نهائية، إذ كان لقاء برشلونة وملقا ضمن الجولة الرابعة عشرة من موسم 2003 – 2004 حينها انتهت المواجهة 5 – 1 للفريق الأندلسي.

وتعود أول خماسية سكنت شباك برشلونة إلى عام 1929 عندما فاز أتلتيك بلباو على برشلونة 5 – 1 في موسم 1929-1930 بينما عرف في الثلاثينات 3 خماسيات الأولى من الغريم الأزلي ريال مدريد 5 – 1 في 1930 ومن أريناس بعدها بعام بنتيجة 5 – صفر قبل أن يفوز 5 – 1 في 1933.

وفي الخمسينات، خسر برشلونة بخماسية جديدة أمام ريال سانتاندير عام 1950 انتهت 5 – 1 قبل أن يجرعه ريال مدريد مجددا خماسيتين في غضون 3 أعوام من 1951 حتى 1951، المباراة الأولى انتهت 5 – 1 والأخرى لم يسجل فيا برشلونة.

وسجل ريال مدريد آخر خماسية له في مرمى برشلونة في كلاسيكو الجولة 18 من موسم 1962-1963 وانتهت 5 – 1 بينما شهد موسم 1964 – 1965 فوز ليفانتي 5 – 1 على برشلونة لتكون أهداف ريال سوسييداد في عام 1969 هي آخر خماسية يتجرعها برشلونة حتى 2003.