5 مرشحين لخلافة تشافي في برشلونة

ذكرت تقارير إعلامية، يوم الأحد، أن نادي برشلونة حدد خمسة أسماء لخلافة المدرب تشافي هيرنانديز، الذي أعلن، السبت، رحيله عن النادي الكتالوني نهاية الموسم.

وبحسب "سبورت"، يبرز في القائمة الأولى للمرشحين، تياغو سيلفا، مدرب بولونيا، ورافا ماركيز، المدير الفني لبرشلونة "أتلتيك"، ويعد الاسم الثاني هو رهان لابورتا الشخصي، والذي يعرفه ديكو جيدا، لكن المدير الرياضي لبرشلونة يفضل موتا.

إلى جانب موتا وماركيز، تم إضافة جيو فان برونكهورست، مدرب رينجرز السابق، الذي زامل ديكو خلال فترة وجوده كلاعب في برشلونة أثناء تولي ريكارد المسؤولية الفنية.

ولكن هناك اسمين آخرين ينظر إليهما بشكل إيجابي للغاية، أحدهما ميشيل، المدرب الحالي لجيرونا، والآخر مدرب ريال سوسييداد إيمانويل إلغواسيل، لاسيما، وأن طريقة لعبهما تتناسب مع فكرة أسلوب برشلونة.