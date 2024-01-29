فان دايك: ينتابني الفضول لمعرفة بديل كلوب

أكد المدافع الهولندي الدولي فيرجيل فان دايك قائد ليفربول أن فريقه الإنجليزي تنتظره مهمة شاقة لإيجاد بديل للمدرب الألماني يورغن كلوب، مشيرا إلى أنه ينتابه الفضول فيما يخص الطريق الذي سيسلكه فريقه.

وأكد فان دايك أن الغموض الذي يحيط بالمستقبل لن يؤثر على طموح فريقه في الموسم الحالي، حيث ينافس الفريق على أربعة ألقاب.

لكن فان دايك وزميليه المصري محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد يتبقى في عقودهم 18 شهرا فقط وقد يحدث الكثير قبل حلول الصيف المقبل.

وقال فان دايك الفريق تنتظره مهمة كبرى، هذا معروف تماما، استبدال ليس فقط المدرب بل الجهاز الفني بأكمله وهناك الكثير من الأمور ستتغير".

وأشار "أنا فضولي للغاية بشأن الطريق الذي سيتم سلكه، لكن متى سيتم الإعلان عن ذلك سنرى وضعنا".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن فان دايك قوله "ستكون نهاية عصر يورغن كلوب، مازلت جزءا منه، لهذا لا أحب الحديث في الأمر، وهذا مصدر تركيزي الأساسي".

وأوضح "أتمنى أن نحقق النجاح الذي نحلم به جميعا وحينها ربما يكون الأمر واضحا بشكل أكبر بشأن رغبة النادي للمستقبل وبعدها سنرى".

ولدى سؤاله عما إذا كان يرى نفسه جزءا من العهد الجديد، أجاب فان دايك "هذا سؤال كبير، لا أعرف".

وبشأن المباريات القادمة للفريق علق المدافع الهولندي "لم يتغير أي شيء حقا، الأمور ستتغير في نهاية الموسم، وفي الموسم الجديد، لكن في الوقت الراهن لم تتغير وعلينا أن نواصل فعل نفس الشيء.