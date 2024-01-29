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من لقاء موريتانيا وكاب فيردي

كأس إفريقيا.. منتخب كاب فيردي يقصي موريتانيا

أبيدجان - د ب أ
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واصل منتخب موريتانيا سلسلة إخفاقات المنتخبات العربية في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023، بعدما ودع المسابقة القارية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وخسر منتخب موريتانيا صفر - 1 أمام منتخب كاب فيردي، يوم الاثنين، في دور الـ16 للبطولة، على ملعب (هوفويه بوانيه) بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

وكان المنتخب الموريتاني، الذي شارك في أمم أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، ندا قويا لمنتخب كاب فيردي، وكاد أن يخطف هدف التقدم في أكثر من مرة، غير أن نقص خبرة لاعبيه حال دون ذلك.

وتقمص ريان مينديز دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف منتخب كاب فيردي الوحيد في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، ليقود المنتخب الملقب بـ(القروش الزرقاء) للصعود إلى دور الثمانية في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة البطولة عام 2013 بجنوب إفريقيا.

وأصبح منتخب موريتانيا رابع منتخب عربي يودع النسخة الحالية للمسابقة، بعد المنتخبين التونسي والجزائري، اللذين خرجا من البطولة مبكرا من دور المجموعات، بالإضافة للمنتخب المصري، الذي ودع المسابقة من دور الـ16 بخسارته أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، يوم الأحد.

في المقابل، ضرب منتخب كاب فيردي موعدا في دور الثمانية يوم 3 فبراير القادم بمدينة ياماسوكرو، مع الفائز من مباراة دور الـ16 بين منتخبي المغرب، الذي بات الممثل الوحيد للعرب في البطولة حاليا، وجنوب إفريقيا، التي تقام، يوم الثلاثاء.

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