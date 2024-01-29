اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وصل لوتارو لهدفه التاسع عشر

مارتينيز يمنح إنتر نقاط فيورنتينا

روما - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

فاز إنتر ميلان على مضيفه فيورنتينا 1 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف لوحيد لإنتر في الدقيقة 14.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 54 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني ، علما أن إنتر خاض 21مباراة .

على الجانب الأخر، تجمد رصيد فيورنتينا عند 34 نقطة في المركز الخامس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بايدن قد يوافق على شروط الجمهوريين بشأن الهجرة مقابل دعم أوكرانيا بايدن قد يوافق على شروط الجمهوريين بشأن الهجرة مقابل دعم أوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط