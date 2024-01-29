مارتينيز يمنح إنتر نقاط فيورنتينا

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فاز إنتر ميلان على مضيفه فيورنتينا 1 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف لوحيد لإنتر في الدقيقة 14.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 54 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني ، علما أن إنتر خاض 21مباراة .
على الجانب الأخر، تجمد رصيد فيورنتينا عند 34 نقطة في المركز الخامس.
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