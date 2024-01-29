مجد نجم توتنهام على المحك أمام السعودية

ترى صحافة كوريا الجنوبية أن نجم المنتخب سون هيونغ مين "32 عاما"، أمام 4 مباريات إذا أراد أن تكون لديه نهاية سعيدة مع "الشمشون"، إلا أن هداف توتنهام الإنجليزي يصطدم بالمنتخب السعودي، يوم الاثنين، في اللقاء الذي يقام ضمن ثمن نهائي كأس آسيا.

ويبدأ قائد كوريا الجنوبية فترة حاسمة من البطولة وصراعه الذي ترى الصحافة الكورية الجنوبية أنه الأخير في سبيل الحصول على اللقب المفقود منذ 64 عاما، بعدما لازم المنتخب الكوري الجنوبي سوء الطالع في نسخ عديدة، إذ حل وصيفا 4 مرات ونال الميداليات البرونزية 3 مرات.

ويبدأ التحدي الأخير لسون هيونغ مين، الاثنين، على ملعب استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، وفي حال الخسارة سيحزم سون وزملاؤه حقائبهم، وعندها سيكون قد أنهى حقبته مع منتخب بلاده بطريقة محبطة، لاسيما أن البطولة القادمة ستقام في 2027، وتتوقف أمر مشاركته على حالته البدنية حينها، رغم أنه يرى أن نسخة 2023 الأخيرة.

وقال سون في تصريحات سابقة بدور المجموعات: هذه آخر نسخة لي في كأس آسيا، لا أعتقد أنني أستطيع لعب المزيد، تحقيق اللقب بعد 64 عاما هو حلم الجميع في البلاد، وهذه أكبر هدية يمكن أن نقدمها.

وكانت مشاركة سون الأولى في كأس آسيا بنسخة 2011 في قطر، كان شابا يبلغ من العمر 18 عاما، ويحمل الرقم القياسي لأصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ البطولة القارية "18 سنة و194 يوما"، وشارك بعد ذلك في 3 نسخ متتالية من البطولة.

لم تكن رحلة المجموعات سهلة، ولم يتمكن سون من التسجيل عبر اللعب المفتوح، حيث أحرز هدفين من علامة الجزاء أمام الأردن وماليزيا، وتأهل "الشمشون" بصعوبة بعد فوز واحد وتعادلين لينال المركز الثاني في المجموعة الخامسة، وهو أمر لم يكن متوقعا وهز ثقة المنتخب الذي كان أحد أبرز المرشحين لتحقيق اللقب.

وبعد المباراة الأخيرة في المجموعات أمام ماليزيا، ذكر سون: آمل ألا تهتز ثقة اللاعبين.

وكان أفضل إنجاز لسون مع منتخب بلاده في كأس آسيا خلال المشاركات السابقة، تحقيق الميدالية البرونزية في 2011 ونيل المركز الثاني في نسخة 2015، بينما ودع من ربع النهائي في 2019.