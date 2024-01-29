مفاجآت كأس ألمانيا تهدد حلم 30 عاماً في ليفركوزن

يبقى فريق باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم هذا الموسم حالما بإنهاء ابتعاده عن منصات التتويج بعد انتظار دام ثلاثة عقود.

لكن بطولة كأس ألمانيا تشهد العديد من المفاجآت هذا الموسم وستكون هناك مباراتان بين أندية الدرجة الثانية في دور الثمانية مما يجعل الباب مفتوحا أمام احتمالات أخرى بشأن هوية البطل في موسم 2024 - 2023.

ويعد شتوتغارت هو الفريق الوحيد المتبقي بين أندية دور الثمانية الذي سبق له التتويج بكأس ألمانيا في عام 1997.

ولكن شتوتغارت سيحل ضيفا الأسبوع المقبل على باير ليفركوزن الغائب عن منصات التتويج منذ فوزه بلقب الكأس في عام 1993 ما يعني أنه لن يتمكن أكثر من فريقين بالدرجة الأولى من الوصول للدور قبل النهائي.

ويتبقى أيضا من دوري الدرجة الأولى فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الذي سيحل ضيفا على ساربروكن أحد أندية الدرجة الثالثة والذي فجر أكثر من مفاجأة هذا الموسم بإقصاء بايرن ميونخ الأكثر تتويجا باللقب وآينتراخت فرانكفورت في الأدوار السابقة.

ويحل كايزر سلاوترن ضيفا على هيرتا برلين الساعي بدوره للتأهل لنهائي على ملعبه للمرة الأولى.

وتنطلق منافسات دور الثمانية يوم الثلاثاء بمباراة بين سانت باولي متصدر دوري الدرجة الثانية مع ضيفه فورتونا دوسلدورف بعد ثلاثة أيام من فوزه على نفس الفريق في معقله بنتيجة 1 - 2 في الدوري.

ويحمل دوسلدورف رقما قياسيا لكونه الأكثر تحقيقا للانتصارات المتتالية في كأس ألمانيا بـ 18 فوزا بين عامي 1978 و1981 وشهدت هذه السلسلة تتويجه باللقب في عامي 1979 و1980.