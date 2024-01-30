المدير الرياضي لليفركوزن يعلق على أنباء التعاقد مع أسينسيو

نفى سيمون رولفس، المدير الرياضي لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، التقارير الإعلامية التي أفادت بأن النادي يتطلع للتعاقد مع الإسباني ماركو أسينسيو، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونقلت مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية عن رولفس يوم الثلاثاء "لا يوجد شيء يحدث على الإطلاق".

وكانت شبكة (سكاي) الإخبارية في نسختها الألمانية، أفادت في وقت سابق أن ليفركوزن سيتحرك لضم أسينسيو، لكن سيكون من الصعب إتمام الصفقة قبل الموعد النهائي لغلق فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد غد الخميس.

وأضاف التقرير الذي نشرته "كيكر" أن ليفركوزن لا يزال يبحث التعاقد مع مهاجم، لكن أصغر سنا من أسينسيو، 28 عاما، على أن ينتقل للفريق في الموسم المقبل.

وكان ليفركوزن، الذي يطمح للتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى هذا الموسم، تعاقد مؤخرا مع الإسباني بورخا إجليسياس، لتعويض غياب هدافه المصاب فيكتور بونيفاس.

وانتقل أسينسيو، الذي يشغل مركز الجناح الأيسر، من ريال مدريد الإسباني لسان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي، في الصيف الماضي، لكنه لم يتمكن بعد من تأمين مكان أساسي له في التشكيلة الأساسية للفريق.

ولعب أسينسيو مع ريال مدريد منذ عام 2016 وفاز بمجموعة من الألقاب مع الفريق الملكي، حيث كان من بينها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وقام بتمثيل منتخب إسبانيا في آخر نسختين لكأس العالم.

وانضم أسينسيو إلى باريس سان جيرمان في يوليو الماضي، قادما من الريال بعقد مدته 3 سنوات حتى يونيو 2026.

يذكر أن ليفركوزن يتربع على قمة الدوري الألماني حاليا برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ، حامل لقب المسابقة في المواسم الـ11 الأخيرة، وذلك بعد مرور 19 مرحلة على انطلاق الموسم الحالي.