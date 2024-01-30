رحلة راشفورد إلى بيلفاست.. صخب و"فقدان وعي"

يعيش ماركوس راشفورد ابن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وأحد أبرز نجومه فترة هي الأسوأ في مسيرته أودت به إلى أن فرغ إحباطه بتعاطي الكحول.

ومنذ انطلاق الموسم الحالي في إنجلترا أغسطس 2023 لم يسجل المهاجم الدولي والذي يلعب للفريق الأحمر منذ 2016، أكثر من 4 أهداف في جميع البطولات قبل أن يتخلف عن تدريبات فريقه الأخيرة التحضيرية لمباراة نيوبورت كاونتي في كأس إنجلترا بحجة المرض ليتبين لاحقا أنه كان مسافرا إلى أيرلندا الشمالية بغرض اللهو.

والتقطت الكاميرات راشفورد وهو يذهب إلى ناديين ليليين مختلفين في بيلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية قبل ليلة من موعد تدريبات فريقه التي تغيب عنها بسبب "المرض".

وبحسب "صن" البريطانية فإن نادلة في أحد الملاهي وصفت الـ 12 ساعة العاصفة لراشفورد.

وفي رحلته إلى بيلفاست لنسيان موسمه السيء وصل راشفورد العاصمة يوم الأربعاء وبحسب نادلة تعمل في المطعم فإن راشفورد كان يبذل جهده ليصبح "مخمورا" لتضيف بأن الإنجليزي خلد إلى النوم في الثالثة صباحا.

ووفقا التقارير فإن راشفورد ذهب إلى بيلفاست من أجل لقاء أحد أصدقائه وبقي هناك إلى يوم الجمعة عندما استقل طائرة خاصة في السابعة صباحا للعودة إلى مانشستر.

وكشفت سارة، النادلة التي تحدثت إلى نجم مانشستر: لست مستغربة لإبعاد مانشستر يونايتد راشفورد من قائمة الفريق لمواجهة الكأس بعد كمية الكؤوس التي شربها".