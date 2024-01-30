نجم أهلي جدة يتحول إلى بطل قومي

أصبح فرانك كيسي، نجم أهلي جدة، بطل في كوت ديفوار، بعد قاد منتخب بلاده إلى الإطاحة بالسنغال حامل لقب كأس إفريقيا، والتأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية، يوم الاثنين.

وأنقذ كيسي كوت ديفوار عبر تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل من اللقاء، قبل أن يتمكن منتخب بلاده من نيل بطاقة التأهل عبر ركلات الترجيح.

وتأهل المستضيف إلى دور الـ 8 عبر سناريو غريب عاشه المنتخب الأسبوع الماضي، إذ احتل "الأفيال" المركز الثالث في المجموعة بعد خسارة قاسية في الجولة الأخيرة أمام غينيا الاستوائية 4-0، وكذلك قبلها ضد نيجيريا بهدف نظيف، ولم يتمكن الفريق من الفوز إلا على غينيا بيساو بهدفين دون مقابل، وكان الوضع مأساويا للغاية لدرجة أنه تم إقالة المدرب جان لويس غاسيت، بعد الفشل في مرحلة المجموعات، قبل أن تقودهم معجزة إلى الدور الثاني كأحد أفضل 4 منتخبات نالت المركز الثالث، بعد الانتصار الذي حققه المغرب على زامبيا 1-0، والذي قاد كوت ديفوار إلى دور الـ 16.

وبطبيعة الحال، عانى المنتخب المستضيف من الفوضى، وقام اتحاد كرة القدم بتعيين إيميرس فاي كمدرب مؤقت، وطلبوا الحصول على خدمات هيرفي رينارد، مدرب سيدات فرنسا، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في كرة القدم الإفريقية، قبل أن يرفض الاتحاد الفرنسي طلب الإعارة.

وقالت صحيفة "سبورت" الكاتالونية في تقرير عن دور كيسي: بعيدا عن الواقع، تم وضع القائد على مقاعد البدلاء، ورغم أنه لم يبدأ أساسيا، إلا أن اللاعب الملقب بـ "الرئيس" حمل الفريق على ظهره.

لعب لاعب برشلونة السابق وأحد قادة كوت ديفوار بشكل جيد في مرحلة المجموعات، لكن كان عليه أن يشاهد هدف تقدم السنغال من مقاعد البدلاء، بعد 4 دقائق من بداية اللقاء، ليدخل في الدقيقة 73 وبعد 13 دقيقة أنقذ كوت ديفوار عبر تسجيل هدف من ركلة جزاء، ووصلت المباراة إلى ركلات الترجيح، وكان على "الرئيس" مرة أخرى أن يظهر ثقله في الفريق، فأخذ الركلة الخامسة التي منحت "الأفيال" تذكرة العبور.

وتبلغ نسبة تسجيل كيسي لركلات الجزاء 87%، بعدما أحرز 34 هدفا من 39 ركلة جزاء.

وأضافت "سبورت" أنعش التأهل حلم كوت ديفوار في كأس إفريقيا، وأعاد كيسي الأمل إلى المستضيف، والآن ينتظرون الفائز من مالي وبوركينا فاسو في ربع النهائي.