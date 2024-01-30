كأس آسيا.. كوريا الجنوبية تتأهل بركلات الترجيح

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تأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى دور الثمانية لكأس أمم آسيا لكرة القدم بفوزه على نظيره السعودي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2، يوم الثلاثاء، في دور الستة عشر من البطولة القارية.
وتقدم منتخب السعودية بهدف لعبد الله رديف في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني ، لكن منتخب كوريا الجنوبية خطف هدف التعادل القاتل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة بواسطة تشو جوي سانغ.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين لكنه لم يشهد جديدا، لتكون كلمة الفصل عبر ضربات الجزاء الترجيحية التي صبت في صالح المنتخب الكوري.
ويلتقي المنتخب الكوري في دور الثمانية مع منتخب أستراليا الفائز بكأس آسيا في عام 2015 والذي تجاوز إندونيسيا بسهولة بفوز عريض بأربعة أهداف دون رد في الدور الثاني.
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