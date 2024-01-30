كأس إفريقيا.. كوت ديفوار تجرد السنغال من اللقب

قادت ركلات الترجيح منتخب كوت ديفوار للصعود إلى دور الثمانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023، عقب فوزه 5-4 بركلات الترجيح على منتخب السنغال، مساء الاثنين، في دور الـ16 للمسابقة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة، التي جرت في مدينة ياماسوكرو الإيفوارية بالتعادل 1 - 1، حيث بادر منتخب السنغال (حامل اللقب) بالتسجيل مبكرا عن طريق حبيب دياللو عبر تصويبة صاروخية من داخل المنطقة في الدقيقة الرابعة، غير أن (البديل) فرانك كيسي، أدرك التعادل لكوت ديفوار في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، ليلعب المنتخبان ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمنتخب كوت ديفوار.

وضرب منتخب كوت ديفوار موعدا في دور الثمانية يوم السبت القادم في مدينة بواكي، مع الفائز من مباراة دور الـ16 بين منتخبي مالي وبوركينا فاسو، في حين ودع حامل اللقب البطولة.