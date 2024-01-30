كلوب يعلق على أنباء رحيل صلاح وفان دايك

حث الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الجميع على التحلي بالهدوء فيما يتعلق بمستقبل مجموعة من أبرز نجوم الفريق.

ويتبقى 18 شهرا فقط في عقود المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والهداف المصري محمد صلاح بالإضافة إلى ترينت ألكسندر أرنولد، وأكد فان دايك أنه ينتابه الفضول بشأن طريقة سير الأمور في ليفربول بعد رحيل كلوب في نهاية الموسم، واعترف بأنه لا يعرف ما إذا سيكون جزءا من العهد الجديد في أنفيلد.

وأثارت هذه التصريحات حالة من القلق في معسكر ليفربول الذي لا يضم حاليا مديرا رياضيا في أعقاب رحيل يورج شماتكه بعد فترة عمل قصيرة.

ولحين الكشف عن هوية المدرب الجديد، قد تتعقد الأمور في ليفربول فيما يتعلق بأبرز نجوم الفريق، في أعقاب رحيل كلوب المسؤول الأول عن بناء الجيل الحالي من اللاعبين.

ولدى سؤاله عما إذا كان هناك خطورة بشأن حدوث حالة من الشتات في الفريق، أجاب كلوب: لا أعتقد ذلك، لكن الأمور طبيعية تماما.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن كلوب قوله: قبل أسبوع عندما لم يكن أحد يعلم بشأن قراري، وكان يتبقى 18 شهرا في عقدي، لم يسأل أحد، لذا أمنحونا مهلة، أمنحوا الأولاد مهلة.

وأشار: لا ينبغي أن يشعر أحد بالقلق، النادي مستقر بنسبة 100% ، وكل الأمور ستكون على مايرام، أنا واثق بنسبة 100% ، وباقي الأمور ستسير بشكل تلقائي، أوصي بالاحتفاظ بالهدوء في هذا الصدد.

وتابع: النادي كان يعلم بقرار رحيلي منذ فترة، لذا تمكنت من استغلال الوقت لتهيئة اللاعبين ثم قلت أنني لن أتواجد هنا بعد الآن. هؤلاء اللاعبين يحبون التواجد هنا، أعرف أن ذلك حقيقي، لا تنسوا ذلك، هم ليسوا على مقربة من الرحيل، هم في حاجة لمعرفة وجهة النظر ، لكن هذا سيحدث، خاصة خلف الكواليس.