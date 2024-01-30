لاعب بايرن الجديد: لا أشعر بالضغط في ألمانيا

أكد المدافع الفرنسي الشاب ساشا بوي يوم الثلاثاء أنه "فخور وطموح ومتحمس" للدفاع عن ألوان بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم المنتقل إلى صفوفه يوم الأحد قادماً من غلطة سراي التركي.

ووقع بوي البالغ من العمر 23 عاما والقادر أيضاً على شغل مركز الظهير الأيسر، على عقد حتى صيف 2028 بصفقة بلغت 30 مليون يورو وخاض يوم الثلاثاء أول حصة تدريبية مع ناديه الجديد.

وقال بوي في تصريحات للصحافيين "لا أضع نفسي تحت الكثير من الضغط. لدي الفخر والطموح والحماس. إنه مزيج من كل هذه المشاعر في الوقت نفسه. لكنني لا أشعر بالكثير من الضغط".

وأضاف "هذه الأيام الأولى مثل الحلم، مكثفة جدا أيضًا. إنها فرصة عظيمة بالنسبة لي لإثبات نفسي".

وبحث المدرب توماس توخيل عن تعزيز هذا المركز، بعد رحيل المغربي نصير مزراوي والكوري الجنوبي كيم مين-جاي للمشاركة في كأس أمم إفريقيا وكأس آسيا مع منتخبي بلديهما تواليا، ثم إصابة النمسوي كونراد لايمر، النجم يوزوا كيميش والفرنسي دايو أوبامياكنو.

وارتبط بايرن بضم المدافع الإنجليزي كيران تريبييه، لكنه لم يتفق على شروط الصفقة مع نادي نيوكاسل يونايتد.

ويعني استقدام بوي تخلي بايرن، المتوج 11 مرة متتالية بلقب الدوري الالماني، عن فكرة التعاقد مع الفرنسي نوردي موكييلي من باريس سان جيرمان.

تدرّج بوي من الفئات العمرية لفريق رين الفرنسي، قبل الانتقال إلى اسطنبول في صيف 2021.

أحرز اللقب مع غلطة سراي الموسم الماضي وتابع تألقه في الحالي، ليصبح أحد اللاعبين المفضلين لدى جماهير النادي التركي العريق.

وبوي هو ثاني لاعب يضمه بايرن في فترة الانتقالات الشتوية، بعد المدافع الإنجليزي إريك داير القادم في يناير من توتنهام مقابل 4 ملايين يورو.