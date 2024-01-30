مالي تقصي بوركينا فاسو وتواجه كوت ديفوار

فاز منتخب مالي على نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 2 / 1 مساء الثلاثاء ليتأهل لدور الثمانية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تقام في كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل.

تقدم المنتخب المالي بهدف ذاتي سجله المدافع البوركيني إدموند تابسوبا بالخطأ في مرماه بعد مرور ثلاث دقائق من المباراة.

وفي الشوط الثاني أضاف لاسينا سينايوكو الهدف الثاني لمنتخب مالي في الدقيقة 47.

وقلص برتراند تراوري الفارق لبوركينا فاسو بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

وصعد منتخب مالي لمواجهة كوت ديفوار منظم البطولة في مباراة ستقام يوم 3 فبراير المقبل.

وكان المنتخب الإيفواري فجر مفاجأة كبيرة بإقصاء السنغال حامل اللقب يوم الاثنين بالفوز عليه 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.