ما العقوبة التي تنتظر داني ألفيش؟

من المقرر أن تجرى محاكمة النجم البرازيلي داني ألفيش بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة في ملهى ليلي ببرشلونة، أيام 5 و6 و7 فبراير المقبل، وسيتواجد لاعب برشلونة السابق في المحكمة لمعرفة الوقت الذي سيقضيه في السجن، إذا ثبتت التهمة.

وحاول الدولي البرازيلي السابق بشتى الوسائل، بمشاركة محاميه، التوصل إلى اتفاق مع الضحية، وادعى محامو ألفيش أنه كان في حالة سكر، وهو أمر يمكن أن يخفف العقوبة عند إصدار الحكم.

وكان الظهير الأيمن السابق لبرشلونة قد غير أقواله خمس مرات، في حين كشفت التقارير الإعلامية أن البرازيلي عرض تقديم تعويض كبير للضحية، وإذا تم قبول ذلك، فسيتجنب ألفيش دخول السجن.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن ليس لدى الضحية أي نية للتوصل إلى اتفاق مع البرازيلي الذي عرض عليها الكثير من المال، ووفقا للقانون المدني في حال ثبوت جريمته ستتراوح عقوبة السجن بين 4 إلى 12 عاماً.