مدافع برشلونة يخضع لعملية جراحية في "أوتار الركبة"

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أعلن نادي برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء أن ظهيره الأيسر اليخاندرو بالدي خضع لعملية جراحية في أوتار الركبة في فنلندا.
وشارك بالدي، 20 عاما، في 28 مباراة على مستوى كافة المسابقات هذا الموسم، لكنه خرج مصابا بعد مضي 23 دقيقة من المباراة التي خسرها برشلونة أمام أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء الماضي.
وخضع بالدي لاعب منتخب إسبانيا لعملية جراحية قد تبعده حتى نهاية الموسم.
وذكر برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي "لاعب الفريق الأول اليخاندرو بالدي خضع لجراحة ناجحة في موضع الإصابة في أوتار الركبة اليمنى".
وأضاف البيان "اللاعب غير متاح وعملية التعافي ستحدد موعد عودته للفريق".
وتضم قائمة الغيابات الطويلة في برشلونة أسماء مارك أندري تير شتيجن وماركوس الونسو وإينيغو مارتينيز وكذلك غافي ورافينيا.
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