مدرب توتنهام: لن نتعاقد مع لاعبين جدد

قال أنج بوستيكوغلو مدرب توتنهام هوتسبير يوم الثلاثاء إنه من غير المرجح أن يتعاقد مع المزيد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وذلك قبل مواجهة برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.

وتعاقد توتنهام صاحب المركز الخامس مع المهاجم تيمو فيرنر على سبيل الإعارة من رازن بال شبورت لايبزيغ وضم المدافع رادو دراغوسين من جنوى هذا الشهر إذ يتطلع للعودة إلى المراكز الأربعة الأولى وقال بوستيكوغلو للصحفيين في لندن "لن يحدث على الأرجح

لكن توتنهام سيرحب بعودة لاعب الوسط بابي ماتار سار الذي شارك أساسيا في 16 مباراة بالدوري هذا الموسم قبل أن يغادر للمشاركة مع منتخب السنغال في كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار حيث خرج من الدور الثاني.

وقال بوستيكوغلو "سيصل غدا. أشعر بخيبة أمل بالنسبة له. كان لدى السنغال طموحات كبيرة للفوز بالبطولة. أتمنى أن يكون جاهزا لمباراة السبت".

وكال المدرب المديح لمهاجم برنتفورد ومنتخب إنجلترا إيفان توني الذي سجل هدفا بعد 19 دقيقة من عودته في وقت سابق هذا الشهر عقب إيقافه لمدة ثمانية أشهر بسبب مخالفات المراهنات.

وقال "بمجرد انضمامه لهذا الفريق فإنه يمنحهم شكلا مختلفا. الكثير من التهديد الهجومي لبرنتفورد يدور حوله".

ويتأخر توتنهام بفارق ثلاث نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع وخرج من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارته في الدور الخامس أمام مانشستر سيتي يوم السبت الماضي.