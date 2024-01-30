نجم السنغال لأعضاء الاتحاد الإفريقي: أنتم فاسدون

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هاجم المدافع السنغالي كريبين دياتا أعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، واتهمهم بالفساد، وذلك عقب خروج منتخب بلاده أمام كوت ديفوار من دور الـ 16 لكأس إفريقيا، يوم الاثنين.
وصرخ لاعب موناكو الفرنسي في وجه أعضاء الاتحاد القاري بعد الخروج بركلات الترجيح، وقال غاضبا: أنتم فاسدون. وذلك أثناء مروره أمام ممثلي المكتب الصحافي الخاص بـ "كاف" في المنطقة المختلطة التي يلتقي فيها الصحافيون باللاعبين بعد المباريات.
وبحسب التقارير الصحافية، قال دياتا وهو غاضب: أنتم فاسدون، لقد قتلتمونا.
ويعتقد دياتا أن هناك ركلة جزاء لم تحتسب للسنغال بعد خطأ ارتكبه أوديلون كوسونو على إسماعيلا سار في الدقيقة 55، وانتقد الحكم الغابوني بيير غيسلان لعدم رجوعه إلى تقنية الفيديو.
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