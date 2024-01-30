"كلمات مؤثرة".. راكيتيتش يودع إشبيلية

أنهى لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش فترته الاحترافية الثانية مع فريق إشبيلية الإسباني.

وأعلن إشبيلية، يوم الثلاثاء، رحيل راكيتيتش بعد مشاركته في 323 مباراة مع الفريق على مدار فترتين احترافيتين.

ولعب راكيتيتش /35 عاما/ في صفوف إشبيلية بين عامي 2011 و2014 قبل بيعه إلى برشلونة حيث مكث معه حتى 2020 ثم عاد مجددا إلى النادي الأندلسي.

وقال راكيتيتش: لقد ولدت في سويسرا لعائلة كرواتية، لكن بيتي هنا في إشبيلية ، الآن علي الرحيل، لكني سأعود، لن يكون من خلال الملعب لأننا لم أعد صغيرا، لكني عاقد العزم على العودة من خلال دور ما.

ويعتبر راكيتيتش ثاني أكثر اللاعبين مشاركة بقميص إشبيلية بعد خيسوس نافاس، ويعتبر هو اللاعب الدولي الأكثر مشاركة بقميص الفريق، والوحيد الذي تخطى حاجز الـ300 مشاركة.

وساهم راكيتيتش في فوز إشبيلية بلقبين في الدوري الأوروبي في عامي 2014 و2023.

وأوضح اللاعب الكرواتي: سأواصل المشاهدة من بعيد ودعم الفريق خلال هذا الموسم الصعب، واثق من أن كل الأمور ستسير بسلاسة، سأرتدي القميص حول العالم لإظهار ما يعنيه أن تكون لاعبًا لإشبيلية، لا شيء يقارن بذلك.