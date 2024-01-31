اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مانشيني وياسر المسحل

المسحل: تصرف مانشيني غير مقبول.. وسنحقق

العربية. نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

وصف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تصرف روبرتو مانشيني وخروجه من الملعب قبل نهاية ركلات الترجيح بالتصرف غير المقبول.

وتأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى ربع نهائي كأس آسيا على حساب السعودية بركلات الترجيح بعد انتهاء الزمن الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل 1-1، ولوحظ دخول مانشيني غرف الملابس قبل تنفيذ كوريا الجنوبية الركلة الترجيحية الرابعة.

وقال المسحل في تصريحات تلفزيونية بعد اللقاء عن تصرف المدرب الإيطالي: أمر غير مقبول نهائيا، سنجتمع مع مانشيني لفهم ما حدث، لا نقبل مثل هذا التصرف من أي شخص كان، ويحق للإيطالي توضيح وجهة نظره حتى نتخذ الإجراء المناسب.

وأضاف رئيس الاتحاد السعودي: من السابق لأوانه الحديث عن إقالة مانشيني، ولدينا رضا تام عن العمل الفني، لكن لابد أن يتم تقييم التصرفات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
واشنطن تتوعد إيران مجدداً: ما جرى على قواعدنا في الأردن لن يمر دون عقاب واشنطن تتوعد إيران مجدداً: ما جرى على قواعدنا في الأردن لن يمر دون عقاب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط