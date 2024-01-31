المسحل: تصرف مانشيني غير مقبول.. وسنحقق

وصف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تصرف روبرتو مانشيني وخروجه من الملعب قبل نهاية ركلات الترجيح بالتصرف غير المقبول.

وتأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى ربع نهائي كأس آسيا على حساب السعودية بركلات الترجيح بعد انتهاء الزمن الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل 1-1، ولوحظ دخول مانشيني غرف الملابس قبل تنفيذ كوريا الجنوبية الركلة الترجيحية الرابعة.

وقال المسحل في تصريحات تلفزيونية بعد اللقاء عن تصرف المدرب الإيطالي: أمر غير مقبول نهائيا، سنجتمع مع مانشيني لفهم ما حدث، لا نقبل مثل هذا التصرف من أي شخص كان، ويحق للإيطالي توضيح وجهة نظره حتى نتخذ الإجراء المناسب.

وأضاف رئيس الاتحاد السعودي: من السابق لأوانه الحديث عن إقالة مانشيني، ولدينا رضا تام عن العمل الفني، لكن لابد أن يتم تقييم التصرفات.

